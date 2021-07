Free Britney, organizzata una giornata radio a supporto della popstar

Il 14 luglio è stata organizzata per l'artista una giornata di solidarietà che coinvolgerà più di 50 stazioni radiofoniche. A ideare il progetto è stato Jeff Timmons, membro dei 98 Degrees e amico della cantante, per mostrarle sostegno nella battaglia contro la tutela del padre Condividi:

"Free Britney Radio", una giornata dedicata a sostenere la popstar nella sua battaglia per liberarsi dalla tutela del padre. È quanto è stato organizzato per il 14 luglio da Jeff Timmons, membro dei 98 Degrees e amico della cantante, e che coinvolgerà più di 50 stazioni radiofoniche tra cui San Francisco, Chicago e Atlanta. Timmons spera che l'iniziativa crei un "momento di sostegno" mentre Britney sta combattendo per la sua libertà.

L'appello di Jeff Timmons "Non credo che Britney sia mai stata fuori controllo al punto da aver bisogno di questa tutela", ha detto Timmons a Variety. "In questo business, tutti attraversano alti e bassi. Sono le montagne russe e le cose diventano surreali", ha spiegato dicendo che, a un certo punto, "tutti raggiungono un punto di rottura che potrebbe portare a un crollo". "Ciò non significa che non puoi controllare la tua vita, le tue finanze o i tuoi figli", ha però aggiunto Timmons. "Se sei abbastanza competente per salire sul palco 100 volte l'anno e guadagnare milioni di dollari - ha affermato ancora - sei abbastanza competente per essere un genitore. Non credo che sia mai stata pazza, incompetente o incapace di prendere decisioni e prendersi cura di se stessa".





Cosa sarebbe successo a Britney, secondo Timmons Per Timmons la cantante non è mai cambiata, neanche quando era all'apice del successo. Ciò che si sarebbe trasformato è stato invece il cerchio di persone che la circondavano, il suo entourage che avrebbe progressivamente acquistato sempre più controllo sulla vita di Britney Spears. "Lavorava sempre, era gentile con i fan", ma avrebbe avuto troppe persone intorno che la tenevano sotto controllo impedendole anche di parlare semplicemente con qualcuno. Timmons non accusa il padre dell'artista, che dal 2008 ne detiene la tutela dopo che la popstar aveva avuto un crollo psicologico, ma lo staff che segue l'amica. Nella testimonianza audio di Britney del 23 giugno, la star ha sostenuto di essere sottoposta a una tutela "abusante" che le impedisce di sposarsi, avere altri figli e vivere una vita normale senza farmaci, terapie e valutazioni psichiatriche obbligatorie.