Fedez, Mille anche sulle unghie: la manicure con Orietta Berti e Lauro

Non è la prima volta che Fedez (FOTO) mostra su Instagram le sue unghie colorate e stravaganti, oggi però torna con una manicure decisamente speciale, unica nel suo genere e che avrebbe tutte le carte in regola per diventare un nuovo trend estivo in fatto di moda. La foto postata è una foto particolarmente glam e sta già raccogliendo il boom di like, commenti e consensi da parte dei suoi innumerevoli follower che quotidianamente seguono sui social le sue vicende artistiche e personali. Sulle unghie smaltate con colori accesi, spuntano i volti del rapper, di Orietta Berti (FOTO) e di Achille Lauro (TUTTI I SUOI LOOK). I magnifici tre, protagonisti del loro recente e strepitoso sodalizio musicale, sono reduci dal successo dell'uscita di Mille (prima posizione dei brani più scaricati su iTunes subito dopo l'uscita). Il brano, nato nei giorni sanremesi del Festival, mescola sapientemente i tre diversi stili musicali dei cantanti e dà vita a una vera e propria hit nonché tormentone estivo.

