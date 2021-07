Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, vacanza in Costiera Amalfitana

Coccole, abbracci e finalmente qualche giorno di meritato relax. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono ricongiunti per una breve vacanza al termine di una stagione che li ha visti separati per alcuni periodi a causa degli impegni di lavoro di entrambi. L'attrice e l'allenatore sembrano più vicini che mai a dispetto delle voci sulla loro relazione che appare solida agli obiettivi dei fotografi. La coppia è stata avvistata in barca in prossimità della Costiera Amalfitana. Lei, in gran forma con un costume intero, si prepara a una stagione a Brescia mentre lui tornerà a Torino per allenare la Juventus.

Relax nelle acque del Mediterraneo

La coppia Angiolini - Allegri si prepara alla terza estate insieme, una stagione che inizia a bordo di uno yacht che ospita l'attrice e l'allenatore per qualche giorno di vacanza. La cornice della vacanza è il Mediterraneo, sfondo la Costiera Amalfitana, una delle mete più ambite dai vip di casa nostra e dalle star internazionali che ricominciano a popolare le più gettonate località delle ferie estive. Dopo un inverno in cui non si erano visti spesso assieme, Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri non sembrano affatto mostrare i segni di una crisi, al contrario: la coppia appare affiatatissima mentre si gode il caldo sole estivo mettendo in pausa gli impegni prima dell'inizio di una nuova ed intensa stagione. Negli stessi giorni la coppia era stata avvistata ad Ischia nei pressi di Sant'Angelo, sia sullo yacht che a piedi, e ad Amalfi, nel centro antico della cittadina, dove si sono fermati in alcuni locali storici per una sosta golosa per godere delle specialità locali. I due hanno scelto le bellezze della Campania per gli ultimi giorni prima dell'inizio del ritiro della Juventus che comincerà gli allenamenti a metà luglio, sicuramente prima del prima del rientro dei giocatori della nazionale coinvolti nell'Europeo.