Carlo Cracco apre un ristorante a Portofino: cosa c'è da sapere

L’ex giudice di “MasterChef” continua la sua avventura come cuoco e imprenditore e sceglie la Liguria per il suo nuovo locale

Il ristorante prenderà il posto dello storico locale Il Pitosforo in Piazzetta, che dal prossimo 2 luglio ospiterà l’opera e la creatività del grande chef stellato.

Dal post possiamo leggere che i preparativi per la grande inaugurazione sono quasi ultimati e che lo staff è a lavoro per sistemare e perfezionare tutti i piatti del menù. Lo chef è stato breve e coinciso, lasciando poi i contatti via mail per poter prenotare e chiedere qualsiasi tipo di informazione riguardo la cucina ed eventuali esigenze particolari.

Carlo Cracco sta per aprire un nuovo ristorante. Sui suoi canali social il celebre chef stellato, infatti, ha dato l’annuncio che il prossimo 2 luglio la sua arte culinaria arriverà a Portofino.

Il nuovo ristorante di Carlo Cracco, stile e menù

Dalle prime indiscrezioni trapelate sembra che il nuovo locale sarà al contempo bar, caffè e ristorante e avrà un look completamente rinnovato. Carlo Cracco, infatti, avrebbe stravolto completamente quelli che erano gli spazi de Il Pitosforo, rinnovandoli negli arredi e nella struttura. Sembra che il locale sarà progettato con materiali classici che riproducono per certi versi l’atmosfera delle vecchie barche proprio per rimanere fedele a Portofino e ai suggestivi scenari che offre.

Per quanto riguarda il menù, oltre ai famosi piatti dello chef stellato, dovrebbero esserci moltissime specialità tipiche della Liguria rivisitate in una chiave contemporanea. Tra le specialità della casa il gambero di Santa Margherita Ligure, rigorosamente acquistato dai pescatori e produttori della zona.

Nella zona bar si serviranno invece snack e piatti più semplici, sempre rispettando i sapori tradizionali come, ad esempio, la famosa focaccia ligure. Di sera la zona bar sarà aperta per aperitivi e dopocena a base di cocktail e vini pregiati provenienti da ogni parte del mondo.

Ultimo ma non ultimo, il ristorante che sorge proprio nei pressi dell’ormeggio dei grandi yacht offrirà anche un servizio catering per le navi, con la possibilità di organizzare la cucina a bordo per pranzi o cene importanti.