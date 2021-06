Roberto Farnesi diventa papà: Lucya Belcastro partorirà a novembre

Roberto Farnesi , attore di fiction di successo come “ Il paradiso delle signore ”, sta per diventare padre. A dare il lieto annuncio è stato lui stesso, con una divertente Instagram story e con un’intervista esclusiva rilasciata a Diva e Donna .

Roberto Farnesi e Lucya Belcastro sono una coppia da più di sette anni. Nonostante i 24 anni di differenza sono molto affiatati, e l’età non ha mai rappresentato un problema per loro. Anzi, da quello che dicono, sono in perfetta sintonia e in tutti questi anni hanno dimostrato una grande compatibilità e un legame molto forte.

Sulle pagine della rivista, Roberto Farnesi e Lucya Belcastro hanno parlato della realizzazione di un sogno che arriva a 52 anni per lui e a 28 per lei. La coppia ha già svelato di aspettare una femminuccia che arriverà a novembre e che dovrebbe chiamarsi Mia, a meno che non scelgano un nome diverso nei prossimi cinque mesi. Intanto, sui social, l’attore ha festeggiato il lieto evento con una foto in cui mostra ai suoi followers una pancia finta, commentando con "La gioia è talmente tanta che consentitemi di fare un po' il bischero".

Lucya Belcastro e Roberto Farnesi, una coppia affiatata

Roberto Farnesi esordisce al cinema nel 1996 con il film “Una donna in fuga”. Da quel momento la sua carriera sarà costellata di impegni che lo porteranno a lavorare con molti dei nomi noti del cinema e della televisione italiana, come Neri Parenti, Carlo Verdone e Franco Zeffirelli.

L’attore è però conosciuto principalmente per i suoi ruoli in televisione in fiction di successo come “Centovetrine” e “Carabinieri”. Negli ultimi anni ha lavorato nella serie tv “Le tre rose di Eva”, interpretando uno dei protagonisti. e ne “Il paradiso delle signore”, due prodotti di grande successo.

Lucya Belcastro, classe 1996, è nata a Montevarchi (in provincia di Arezzo). Laureata in Lingue a Firenze, lavora per un grande marchio di abbigliamento. Vive da sempre lontana dai riflettori e ci tiene a mantenere la sua privacy, come dimostrano le poche apparizioni in pubblico al fianco dell’attore. Inoltre la coppia ha un ristorante a Pisa a cui si dedicano nei ritagli di tempo dal lavoro.