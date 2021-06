Torino, Festa di San Giovanni 2021: tutti gli eventi in programma

Tanti gli eventi in programma nella giornata del 24 giugno a Torino: attività culturali, sportive e non solo, concludendo con lo show acrobatico di Luca Tommassini e il DJ Set di Gabry Ponte

Il tutto ha avuto inizio alle ore 22 del 23 giugno, la vigilia, che da tradizione è dedicata al Farò di San Giovanni. Si è deciso di riportare l’evento nella sua sede tradizionale, spostandolo da piazza Palazzo di Città, dov’era programmato, a piazza Castello. Vietato l’accesso al pubblico, per motivi di sicurezza, con visione in live streaming.

Non mancano di certo le iniziative per la Festa di San Giovanni , che mescola celebrazioni per il santo patrono di Torino a eventi di grande appeal. Il territorio ospita incontri, live musicali, attività sportive e di vario genere.

Gli eventi principali

A partire dalle ore 14.00 del 24 giugno verrà lanciata una diretta streaming. Questa consentirà a tutti di ripercorrere le attività già svolte e, in seguito, assistere agli eventi live in programma per la sera. Questi, a partire dalle ore 20.00, saranno mandati in onda con la conduzione di Marco Berry.

Chiunque volesse dedicare questa giornata alla cultura, potrà approfittare dell’ingresso gratuito garantito dal Museo Egizio, la Galleria d’arte Moderna, il Museo d’Arte Orientale e Palazzo Madama, fino alle 21.00 del 24 giugno.

Alle ore 22.30 il Museo Nazionale del Cinema darà il via all’esibizione acrobatica di danza verticale curata da Luca Tommassini. Uno show che comprenderà otto ballerini-acrobati, pronti a lanciarsi in movenze a dir poco ardite sui quattro lati della Mole Antonelliana. In seguito tornerà lo spettacolo del videomapping immersivo sul monumento.

Inutile nasconderlo, l’evento più atteso è il DJ Set di Gabry Ponte. Dopo più di un anno di assoluto divieto ai concerti, il celebre disc jockey e producer è pronto a far ballare la città di Torino. Uno spettacolo assicurato, che avrà inizio alle ore 23.00, che ha un valore maggiore, considerando come questa sia la sua città natale. Il tutto avverrà nello scenario del Castello del Valentino.

Il programma completo del 24 giugno