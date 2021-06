Maneskin, in Lettonia scelti dei sosia per uno spot di mozzarella

Per uno spot della mozzarella della marca "Formagia", l'azienda del Paese baltico ha ingaggiato attori che assomigliano ai membri della band romana diventata celeberrima in tutto il mondo. Come dimostra appunto questa riprova targata Lettonia... Risate a parte, l'utilizzazione di sosia è una violazione del diritto allo sfruttamento economico dell'immagine. Quindi il gruppo musicale potrebbe anche agire per richiedere la rimozione della loro immagine e risarcimento del danno

Il successo dei Maneskin ha raggiunto l'apoteosi se perfino in Lettonia li si mitizza al punto da ingaggiare dei sosia per una pubblicità che sponsorizza una mozzarella.



La band romana capitanata da Damiano David è ormai un mito a ogni latitudine, continuando a scalare le classifiche musicali di tutto il mondo con la hit Zitti e buoni (e non solo: anche I wanna be your slave incomincia a essere un successo stratosferico, perfino in Gran Bretagna dove sono sempre restii ad ascoltare noi italiani cantare in inglese...).



Da New York (e il New York Times) alla classifica di Billboard fino alla Top Ten targata UK (prima volta nella storia di un gruppo nostrano), questi ragazzi stanno vivendo un sogno a occhi aperti. E non il sogno americano, come si suol dire, ma proprio un sogno mondiale!



La notizia dell'ultima ora fa sorridere (solo in parte): per pubblicizzare la mozzarella della "Formagia", l'azienda del Paese baltico ha scelto dei sosia dei vincitori dell'ultimo Eurovision Song Contest.

Ricordiamoci che la Lettonia ha dato all'Italia ben otto punti all'Eurovision Song Contest, quindi possiamo forse concederle questa "licenza poetica" - noi inteso come noi italiani. Non sappiamo infatti se i Maneskin invece decideranno di non concederle affatto questa licenza di diritti di immagine... Si tratta infatti di una violazione del diritto allo sfruttamento economico dell'immagine. Ne parleremo nel dettaglio più avanti, nell'ultimo paragrafo.