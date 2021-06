Kendall Jenner: "Non mi volevano come modella perché troppo famosa"

Kendall Jenner ha rivelato in un'intervista sul canale di E! che l'inizio della sua carriera nel mondo della moda non è stato affatto facile.

A esserle di intralcio sarebbe stata la sua fama, già stratosferica prima dell'esordio sulle passerelle. Ricordiamo infatti che quella che oggi è una delle top model più richieste al mondo è diventata celebre ben prima di entrare nel mondo del fashion. La sua porta di ingresso nello showbiz è stata infatti il seguitissimo reality show Al passo con i Kardashian, incentrato sulla vita della sua famiglia allargata.



Per chi non lo sapesse ancora (anche se è davvero difficile non esserne al corrente), Kendall Jenner è la figlia di Caitlyn Jenner e di Kris Jenner, sorella dell'altrettanto famosa Kylie e sorellastra delle altrettanto famose Kourtney, Kim e Khloé Kardashian.



Kendall Jenner è riuscita a sfondare come modella nel 2014, all'età di 18 anni quando è diventata il volto di Estee Lauder. Ma prima pare sia stato un calvario, a sua detta...

Durante l'intervista sul canale che ha ospitato tutte le stagioni del celeberrimo reality show di cui era una delle protagoniste, ha ricordatola le difficoltà riscontrate all'inizio della carriera.

Nonostante sappia bene quanto il mondo la ritenga una privilegiata per il solo fatto di appartenere a un "blasone del gossip" del calibro di quello dei Kardashian, come più volte ha ammesso, il suo sforzo per riuscire a sfondare nella moda è stato davvero immane.

"Penso che chiunque mi sia vicino, come gli amici o i parenti, sappia bene quanto io abbia lavorato duro e quanto tutt'ora continui a farlo", ha affermato Kendall Jenner.