Winnie The Pooh e la Regina Elisabetta II, il video per il compleanno

Winnie the Pooh e “L’Avventura Reale” è il titolo del cortometraggio con protagonista l'orsetto ideato da Alan Alexander Milne

Due celebrazioni davvero importanti. La Regina Elisabetta II e l’iconico Winnie the Pooh ( FOTO ) sono i protagonisti del cortometraggio targato Walt Disney e realizzato per festeggiare i loro novantacinquesimi compleanni.

Walt Disney, il cortometraggio

approfondimento

Ritorno al bosco dei 100 acri, bentornato Winnie the Pooh

Se la sovrana inglese ha spento novantacinque candeline il 21 aprile, tra qualche mese, ovvero il 26 ottobre, sarà la volta dell’orsetto ideato dallo scrittore britannico Alan Alexander Milne.

In occasione di queste due importanti date, il canale YouTube Disney IT ha distribuito un tenero cortometraggio intitolato Winnie the Pooh e “L’Avventura Reale”.

Il filmato vede protagonista l’orsetto, occupato a confezionare un dolce regalo per la Regina, al suo fianco come sempre gli inseparabili compagni di mille avventure che da decenni divertono, emozionano e commuovono il pubblico di tutto il mondo.

Il cortometraggio racconta la preparazione del cadeaux con una sorprendente conclusione finale riservata proprio a Winnie the Pooh. Walt Disney ha scritto nella didascalia del video: “Festeggiamo 95 anni magici. L’orsetto preferito da tutti ha un messaggio speciale per Sua Maestà la Regina Elisabetta II”.