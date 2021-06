Paola Turani, l'emozione della prima ecografia in 3D

L’influencer bergamasca mostra ai follower di Instagram tutta l’emozione, sua e del marito Riccardo Serpellini, nel vedere per la prima volta il volto del maschietto che attendono. In progetto per la modella anche una villa per la nuova vita a tre

La modella e influencer Paola Turani ha mostrato ai suoi follower di Instagram le immagini della prima ecografia in 3D. Accompagnata dal marito Riccardo Serpellini, Paola non ha nascosto l’emozione nel vedere per la prima volta il volto del bimbo che attende. La coppia avrà un maschietto e nel frattempo ha anche acquistato casa. L’influencer bergamasca, sempre molto vicina ai suoi fan, ha quindi voluto condividere con tutti loro il progetto del nuovo nido d’amore da costruire mattone per mattone con la sua dolce metà.

Volti innamorati e felici per un figlio tanto desiderato, Paola Turani e Riccardo Serpellini immortalano il momento speciale con un bacio. I due tengono strette a sé le immagini del piccolo. Una gravidanza, quella della modella, arrivata non senza problemi. Da poco, infatti, Paola ha raccontato dei problemi di infertilità avuti prima di rimanere incinta. Poi a marzo l’atteso evento e l’annuncio: “Niente è impossibile - aveva detto rivolgendosi ai follower - La vita quando meno te l’aspetti ti sorprende. E quando succede ti lascia senza fiato, senza parole".

Una nuova villa per la coppia

Dalla gravidanza al progetto di una nuova casa: anche se in dolce attesa, Paola Turani è instancabile e insieme al marito ha pianificato la loro vita a tre in una bellissima villa. Lavori in corso per il momento, ma la modella ha voluto aggiornare i follower di Instagram della grande novità. E lo ha fatto postando una serie di video in cui mostra il nuovo nido d’amore. “Era da un mesetto che non ci tornavo e ogni volta io sono sempre più innamorata – spiega ai fan - Ho portato mia mamma, mio fratello, Barbara che non l’avevano ancora vista, poi ci porterò anche mio papà appena riusciremo ad organizzare”. Adesso, non resta che incontrare gli architetti “che ci presenteranno il progetto finale”. La futura villa “verrà completamente smantellata - precisa - tolti i pavimenti, la barriera, molti muri… Verrà ovviamente rifatta tutta”. Visibilmente emozionata per il progetto familiare, mostra gli esterni e del giardino dice: “Guardate che pace, quanto verde intorno, e questa siepe di gelsomini che circonda tutta la scalinata esterna”. E arriva anche il momento della camera del piccolo “Serpellino”. E ancora, l’area dedicata al fitness con palestra e la sauna, la taverna, e la splendida camera da letto matrimoniale con bagno interno e cabina armadio. Un progetto da sogno in attesa del lieto evento.