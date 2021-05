Cominciano domani, 28 maggio, gli incontri e le masterclass in presenza della quinta edizione del Riviera International Film Festival di Sestri Levante, rassegna del cinema indipendente dedicata ai registi under 35 e alle tematiche ambientali. Tra gli ospiti, anche il premio Oscar Kenneth Lonergan, che sarà presidente di giuria.

Ecco il programa delle masterclass: il 28 maggio, alle ore 14.30, ci saranno i Mokadelic e Flipper Music con "Sinergia tra emozioni, musica e immagini", mentre alle 16.30 c'è Ada Bonvini con "Il lavoro del produttore". Sabato 29 maggio, alle 11.30, c'è Andrea Crosta con "Documentari e film, strumenti per migliorare il mondo"; alle 14 Carlo Carlei con "La regia nell’epoca della sua riproducibilità in streaming"; alle 16.30 Kenneth Lonergan con "La storia nel cinema di oggi e nel passato". Domenica 30 maggio, alle 11.30, c'è Eric Kopeloff con "Le grandi produzioni cinematografiche americane".

Icon Award ad Aubrey Plaza

leggi anche

Riviera International Film Festival 2021, al via il gran finale

Annunciata, nel frattempo, la vincitrice dell'Icon Award, il premio che ogni anno il Festival attribuisce a un personaggio del mondo del cinema per i successi in campo artistico. Si tratta dell'attrice statunitense Aubrey Plaza. La cerimonia di consegna del premio avverrà domani, alle ore 11, in piazza Giacomo Matteotti a Sestri Levante, in concomitanza con la conferenza stampa dei giurati.