Riviera International Film Festival 2021, al via il gran finale

Dal 28 al 30 maggio, la quinta edizione della rassegna dedicata al cinema indipendente, ai giovani registi under 35 e all'ambiente , entra nel vivo con ospiti internazionali, masterclass, talk e anteprime nazionali esclusive.

È l’attrice statunitense Aubrey Plaza la vincitrice dell’Icon Award 2021, il premio che ogni anno il Riviera International Film Festival attribuisce ad un personaggio del mondo del cinema a coronamento dei suoi successi in campo artistico. La cerimonia avverrà venerdì 28 maggio alle ore 11 in piazza Giacomo Matteotti a Sestri Levante, in concomitanza con la conferenza stampa dei giurati che terrà a battesimo il gran finale del Festival 2021, caratterizzato dal ritorno degli eventi in presenza, tutti gratuiti e fruibili riservando sulla piattaforma Eventbrite il proprio posto: masterclass d’eccezione, talk con ospiti internazionali e proiezioni di film stranieri in anteprima nazionale.

Il Manifesto del Riviera Film Festival 2021

La conferenza stampa, anch’essa aperta al pubblico, vedrà la partecipazione di Stefano Gallini Durante, presidente Riviera International Film Festival; Vito D’Onghia, direttore esecutivo; Massimo Santimone, responsabile della programmazione; il premio Oscar Kenneth Lonergan, presidente della Giuria Film, insieme ai giurati Ada Bonvini, Paola Casella, Greta Ferro, Eric Kopeloff. Andrea Crosta, presidente della Giuria Documentari, con i giurati Davide Demichelis e (in collegamento streaming) Maren Olson; previsti anche un intervento di Valentina Ghio, sindaco di Sestri Levante, e un saluto dell’assessore regionale alla cultura Ilaria Cavo.

Aubrey Plaza è un’attrice, comica, cabarettista e produttrice statunitense: popolarissima sui social media, vanta più di tre milioni di followers. Una fama che si è consolidata negli Usa con il ruolo da protagonista in “Parks & Recreation”, serie tv prodotta da Nbc non ancora distribuita in Italia dove, invece, è nota soprattutto per la sua partecipazione alla serie “Criminal Minds” e alla recentissima “Legion”, nella quale interpreta il ruolo di Lenny Busker. Molto intensa l’attività di Aubrey nel cinema: è protagonista e produttrice di “Black Bear” di Lawrence Michael Levine, al fianco di Christopher Abbott e Sarah Gadon, film presentato al Sundance Festival e che verrà proposto, in anteprima per l’Italia, proprio al Riviera Film Festival 2021, alla presenza della stessa attrice, venerdì alle ore 18 al Cinema Ariston. Recentemente, Aubrey Plaza ha inoltre prodotto “Best Sellers” di Lina Roessler, con Michael Caine, presentato al Festival di Berlino 2021, e ha recitato ne “La bambola assassina” di Lars Klevberg (2019) e in “Nonno scatenato” di Dan Mazer, al fianco di Robert De Niro.

Aubrey Plaza - ©Getty

Carlo Gabardini e Gianluca Neri, già autori della fortunatissima sit-com “Camera Cafè” con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, sono i creatori della docu-serie “SanPa – luci e tenebre di San Patrignano”, vincitrice del premio speciale del Sindacato Nazionale Giornalisti e Critici Cinematografici ai Nastri d’Argento 2021: saranno entrambi a Sestri Levante sabato 29 maggio alle 18,30 per un talk moderato da Marta Perego, giornalista di TgCom 24 e collaboratrice del settimanale Supercinema in onda su Canale 5. Altri ospiti attesi al Riviera International Film Festival saranno le attrici Greta Ferro e Fiorenza Pieri, a tu per tu con l’inviata e conduttrice di Sky Cinema Barbara Tarricone Hamilton, rispettivamente alle ore 12 di venerdì 28 e alle 10 di sabato 29 maggio, ed il popolarissimo comico e conduttore televisivo Enzo Iacchetti, che il venerdì alle 19 ripercorrerà i suoi quarant’anni di carriera tra teatro, cinema e televisione.