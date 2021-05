Sam Esmail è uno sceneggiatore, produttore televisivo e regista statunitense di origine egiziana, conosciuto per i film Comet, Mockingbird - In diretta dall'inferno e per la serie tv Mr. Robot. Emmy e Sam stanno insieme dal 2013 , tre anni dopo il divorzio di lei dal produttore musicale Justin Siegel. Sam ed Emmy si sono fidanzati nell'agosto 2015 e si sono sposati nel maggio 2017. Nell'aprile del 2017 Emmy ha parlato su Facebook di cosa significhi essere cresciuta da un solo genitore. “ Avevo una mamma single . Ho una mamma single. Questo non è un segreto – scritte all'epoca sul social - Crescere in una scuola e in un mondo popolato principalmente da due unità genitoriali è stato difficile per me. La festa del papà è ancora difficile per me. Non sono proprio sicura di come festeggiarla. Le settimane precedenti a questa ricorrenza, sento che sta arrivando come un'onda che si avvicina. A volte cerco di ignorarla. A volte, porto mia madre a fare un brunch e le compro un regalo, per dimostrarle quanto la apprezzi.”

L'attrice ha poi parlato dell'impatto che sua madre ha avuto nella sua vita. "Era davvero sia una madre che un padre per me", ha continuato. "Non mi piace che lei sappia che mi provoca ancora dolore, 30 anni dopo, per timore che in qualche modo si accorga di non essere abbastanza. Era sempre abbastanza. Lei è abbastanza. Non era perfetta, nessuno lo è, ma per me è stata la migliore mamma di sempre. " Emmy ha anche parlato di come lei ed Esmail riescano a far funzionare il loro matrimonio. "Siamo entrambi ugualmente impegnati per la nostra arte, come lo siamo sempre stati, e l'uno per l'altro" rivelò a Extra. “Ci mandiamo messaggi più volte al giorno, tutto il giorno, inviamo piccoli video mentre siamo sul set, proviamo a condividere la maggior parte delle nostre vite il più possibile in modo da non sentirci scollegati. Ci sono volte in cui tutto questo è complicato. Ma penso che ci amiamo e siamo stati fortunati a trovarci e sposarci e speriamo di stare insieme per molti, molti anni e per sempre. Quindi, sai, mi sento solo fortunata e felice.”