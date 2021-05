Di origine kosovara , Emin Haziri è arrivato a Trieste a soli 7 anni. A venticinque aveva già bruciato molto tappe, lavorando in prestigiosissime cucine, dal Noma di Copenhagen al Mudec di Milano (con Chef Enrico Bartolini), da Le Petit Nice di Marsiglia fino a Villa Crespi e a Carlo e Camilla in Segheria al fianco di Carlo Cracco.

“Ho sempre chiaro in me il momento storico che stiamo vivendo e la grande attenzione fondamentale alla sostenibilità che sta portando una rivoluzione anche nella ristorazione. Sarà sicuramente enfatizzata ancora di più l'attenzione alla materia prima in un ritorno alla stagionalità e al “comprare locale”. Come disse una volta lo Chef Antonino, i protagonisti saranno i contadini, simbolo dell'importanza della qualità e dell'artigianalità. Mi pongo quindi l'obiettivo di guardare ad un futuro green local e sostenibile per rispondere alle nuove esigenze dei clienti, sempre al centro di ogni nostra scelta” ha dichiarato.

Le novità del Cannavacciuolo Bistrot

Con l’arrivo di Emin Haziri, il Cannavacciuolo Bistrot sarà ancor più attento alle materie prime. E proporrà nuove preparazioni nei due menù degustazione ("I Classici" e "Questione di Attimi") a cui si aggiungerà “Il Vegetariano”. Tante anche le novità nel menù alla carta, con piatti quali la Fassona con caviale, tuorlo marinato e cipolla rossa, il Tortiglione di Gragnano con aglio nero, lumache e basilico e il Piccione con uva fragola e finocchietto.