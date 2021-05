Massimo Popolizio porta "Furore" al Teatro Argentina. INTERVISTA

approfondimento

“Riscopri il valore delle cose quando ti mancano e quando poi le hai nuovamente”.

Massimo Popolizio, fieramente lontano da ogni retorica, racconta l’emozione ora che i Teatri sono riaperti. Emozione appunto reciproca: per lui che torna su un palco e per il pubblico di essere in platea ad ascoltarlo. Fino al 30 maggio al Teatro Argentina di Roma va in scena “Furore” tratto dal capolavoro di John Steinbeck (che nacque come inchiesta giornalistica) in un “”reading” che rende questa opera dei primi del ‘900 particolarmente attuale, nel narrare di uomini e donne in cerca di un futuro migliore per la propria famiglia, in una terra promessa. “Questo popolo di migranti, racconta l’attore, è una storia molto attuale. Steinbeck parla per la prima volta di disastri ambientali ed ecologici che costringono le persone, i contadini in questo caso, a trasferirsi dall’Oklahoma alla California.

E’ una storia, conclude Popolizio, in cui il pubblico si emoziona perché risente cose che sono sepolte dentro di noi”.Attore di cinema ma soprattutto di Teatro, Popolizio sorride alla domanda sul cosa il palcoscenico gli abbia dato in tutti questi anni: “Mi ha dato tanta fatcia, dice, e dalla fatica e dal lavoro si imparano molte cose”.