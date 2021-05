Emma Watson ritorna su Twitter dopo mesi di assenza

Emma Watson: “Se avrò novità, vi prometto che le condividerò con voi”

approfondimento

Facciamola finita, la scena che spinse Emma Watson a lasciare il set

L’attrice ha poi aggiunto: “Se avrò novità, vi prometto che le condividerò con voi. Nel frattempo l’assenza di notizie significa soltanto che sto trascorrendo la pandemia come la maggior parte delle persone - non riuscendo a far lievitare il pane, prendendomi cura dei miei cari e facendo il mio meglio per non far diffondere il virus che sta colpendo così tante persone”.

Infine, Emma Watson ha scritto: “Vi mando tantissimo amore, spero che stiate bene e che siate felici per quanto sia possibile in questi periodi difficili. E ancora una volta, grazie a tutti coloro che stanno lavorando duramente per tenerci sani e salvi“.