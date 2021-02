Emma Watson non si ritira dal cinema: la smentita del manager

E non ha nemmeno dato smentite personali circa i rumors relativi al suo ritiro dalle scene. Ma, come ha affermato il suo agente, i suoi account social sono inattivi quindi non aspettiamoci un commento su quelli...

Mentre i fan, nelle tante esternazioni che hanno fatto in queste ore di disperazione sui propri canali social, la vorrebbero protagonista di produzioni come La Bella e la Bestia o un altro Piccole donne (ancora?), l’attrice per ora non ha ancora annunciato niente in merito alle sue prossime eventuali interpretazioni.

La “pausa” che si starebbe concedendo Emma Watson non sarebbe dunque tale ma solo un periodo di stallo in cui non sembrerebbe aver trovato ancora un progetto abbastanza soddisfacente. Difficile forse trovare qualcosa che possa soddisfare appieno dopo lo strepitoso successo dell’ultimo film a cui ha preso parte, ossia Piccole donne scritto e diretto da Greta Gerwig nel 2019 (in cui la Watson ha interpretato il personaggio di Margaret "Meg" March).

Come mai si è parlato del ritiro dalle scene di Emma Watson?



approfondimento

Emma Watson, le foto più belle dell'attrice

Il 21 febbraio è stato pubblicato sul Daily Mail un articolo in cui si parlava di una possibile pausa dal lavoro di Emma Watson. Sono state riportate le parole di una fonte, non rivelata, la quale avrebbe detto: “Emma has gone underground, she is settling down with Leo. They're laying low. Maybe she wants a family”.



Si rumoreggiava quindi circa una presunta scelta della star di ritirarsi a vita privata, nascondendosi per un po’ dai riflettori e dedicandosi a Leo Robinton, il suo compagno. Con supposizioni annesse circa l’eventuale ricerca di prole.



Poche ore fa, dopo che Entertainment Weekly ha pubblicato le dichiarazioni dell’agente, anche il Daily Mail ha dato la notizia della smentita. Speriamo che pure la smentita faccia rapidamente il giro del web e del mondo, così come accaduto per la notizia relativa al ritiro…