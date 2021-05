Alessandro Cavallo, il percorso ad Amici 2021

A inizio 2021 è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il 9 gennaio, dopo aver battuto il ballerino Riccardo Guarnaccia, ha ottenuto la maglia nel corso della sfida, giudicata da Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Durante la penultima puntata, andata in onda sabato 8 maggio, Alessandro ha guadagnato una borsa di studio, offertagli da Karl Sydov, per lavorare in Brodway-Milano, progetto pensato per rilanciare gli spettacoli dal vivo. “Sempre più convinto che è questo che voglio fare nella mia vita! Danzo perché ho il bisogno di farlo, far entrare per due minuti le persone che mi guardano nel mio mondo e regalargli un’emozione. Non esistono ancora le parole per poter spiegare le sensazioni che provo quando la musica inizia… Sono veramente felice e grato di avere questa grandissima opportunità. Grazie davvero a tutti per il sostegno che mi state dando, siete fantastici” ha scritto ai suoi follower (ne ha circa 234mila) su Instagram. Qualche giorno prima della finale Alessandro ha ricevuto una sorpresa, la visita di suo papà. "Avrei tante cose da dirti, ma non so da dove cominciare. Ti voglio bene, sono orgoglioso di te, è un sogno bellissimo che vorrei non finisse mai. Non mollare". Lo sai quando ci tengo. Basta una parola tua, lo sai papà" ha detto Alessandro commosso a suo papà. "Sei sempre stato il mio punto di riferimento, sempre sempre. In casetta parlo sempre di te. Non immagini quanto bene vi voglio. Non immagini proprio. Qua dentro davvero ho capito quanto siete importanti per me, già lo sapevo. Non mollo, questo me l'hai insegnato tu. Siete la mia forza. Non voglio vederti piangere. Tu non devi cambiare niente papà, io ti amo così come sei. Se c’è una cosa che non devi preoccuparti è che tu sei perfetto così, tu sei tutto veramente. Tu e la mamma per me siete perfetti, non perfetti di più. Io spero un giorno di poter essere tanto di quello che sei tu papà".