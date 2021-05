Gucci sfilerà a Los Angeles per il suo centenario

I 100 ANNI DI GUCCI E LE SUE CONTINUE RINASCITE

approfondimento

Gucci festeggia i suoi 100 anni con il debutto nell'alta orologeria

94 look per celebrare la maison della doppia G nell’anno in cui festeggia i suoi primi 100 anni. 100 anni che sono come il primo perché Gucci nasce e rinasce milioni di volte attraverso un dialogo continuo con quello che c’è fuori. “E queste rinascite”, spiega Alessandro Michele, “le ho raccontate all’interno della collezione: ci sono gli elementi della mitologia del brand, come il mondo equestre, che è un mondo di élite ma anche feticista e che io ho trasformato in feticcio così come è feticcio la moda. C’è il mondo di Hollywood, le connessioni con gli Stati Uniti, con quell’Olimpo che partorisce Superuomini e Super-io e che noi ora seguiamo e spiamo attraverso i social. Il mio modo di ringiovanire il brand è dialogare con l’altro, con quello che c’è fuori.”