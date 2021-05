Ghostage, il video per i diritti dei lavoratori dello spettacolo

Onstage, punto di riferimento per la musica dal vivo, e Würth MODYF Italia, brand specialista nel settore dell’abbigliamento e delle scarpe da lavoro, presentano un suggestivo video per una maggiore tutela dei lavoratori dello spettacolo e, più in generale, degli eventi tutti. Da un'idea di Musa - agenzia di music branding ed editore di Onstage - nasce “Ghostage”. La clip, pubblicata sui profili social di Musa e di Onstage - esce non a caso il Primo Maggio. Una data con una fortissima valenza simbolica, ancora più densa di significato in un periodo come quello che stiamo vivendo.

