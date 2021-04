Lady Gaga, arrestati i presunti rapitori dei suoi cani

Cinque persone sono state incriminate per il loro presunto coinvolgimento, lo scorso febbraio, nel rapimento dei due bulldog della cantante e attrice. In quell’occasione venne anche ferito l’uomo che li portava a passeggio. Lo riferisce la polizia. Tre dei sospetti, tra i 18 e i 27 anni, sono finiti in manette per tentato omicidio. Gli altri due, tra i 40 e i 50 anni, sono stati accusati di complicità nello stesso reato