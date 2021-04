Belen Rodriguez mostra l'ecografia di Luna sui social

La showgirl ha condiviso su Instagram un nuovo video con le immagini della piccola in arrivo. Con lei il compagno Antonino Spinalbese Condividi:

Nuove immagini di Luna Marie, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La showgirl, alla 27esima settimana, ha condiviso tramite stories di Instagram le immagini della nuova ecografia.

Belen Rodriguez, il volto di Luna approfondimento Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez lanciano il loro brand Hinnominate “Amore di mamma” scrive Belen mentre il medico le mostra il viso della bambina che aspetta. Anche Antonino la guarda, girato di spalle rispetto a Belen. Per l'hair stylist e fotografo si tratta del primo figlio mentre per Belen del secondo dopo Santiago, avuto dall'ex marito Stefano De Martino. Nel video si sente la dottoressa illustrare ai due genitori l'ottima crescita della piccola. “Il liquido amniotico va bene, è di quantità normale. Questa è la placenta, questo è il cordone ombelicale che esce dalla placenta, possiamo anche prenderne il flusso”, spiega la ginecologa. "La nostra bambina cresce perfetta, 925 grammi. È una cicciona" scherza Belen. Ad un certo punto si vede Luna Marie accennare quello che sembra un sorriso, le labbra carnose come quelle di mamma e papà: “È incredibile” commenta la 36enne.

Belen Rodriguez e l'amore con Antonino approfondimento Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez lanciano il loro brand Hinnominate Luna Marie è il coronamento di un amore nato da poco eppure già molto serio. “Ti desideravo così, lunatico, forte e fragile al contempo, ti preferisco fluttuante, disperso nella tua indecifrabile atmosfera dove scarseggia la gravità, perché tu vai oltre, puoi volare in alto mantenendo i piedi fermi sulla terra” ha scritto la conduttrice in un post su Instagram. “Tu capovolgi la banalità rincorrendo senza tregua i preconcetti e i pregiudizi per poi abbatterli con fervore, regalando in cambio soluzioni sensate per unire l’essere umano e mai dividerlo”.