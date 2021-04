Venerdì 30 aprile, alle ore 15, al Piccolo Teatro Aperto, in via Rovello, in un incontro pubblico il Parlamento Culturale Permanente creato all'interno dell’occupazione del Piccolo Teatro Aperto di Via Rovello, consegna a Roberto Rampi, relatore della VII Commissione Cultura del Senato, la proposta di Riforma del Lavoro dello Spettacolo condivisa e scritta insieme a molti coordinamenti regionali e gruppi di lavoratrici e lavoratori del settore, piccole e grandi compagnie, teatri, imprese di spettacolo e singoli lavoratori.