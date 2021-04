E' morto il padre di Gabriel Garko: il messaggio d'addio sui social

approfondimento

Le foto più belle di Gabriel Garko

Garko – il cui vero nome è Dario Gabriel Oliviero – ha scritto: “Ciao papà, fai buon viaggio”, pubblicando una serie di foto che testimoniano la straordinaria somiglianza tra padre e figlio. Ex pasticciere, Oliviero era malato da tempo, anche se suo figlio aveva sempre preferito tenere nascosti i problemi di salute. In una recente intervista, Garko si era lamentato della bufera mediatica che si era scatenata dopo il suo coming out in un momento così complicato della sua vita. Tanti i messaggi di condoglianze tra i commenti, da Eva Grimaldi ad Asia Argento, da Marco Carta a Stefania Orlando. In un'altra intervista, Garko aveva ricordato di recente l'importanza dei genitori nella sua vita: “"Mia mamma e mio papà sono stati due genitori meravigliosi perché non mi hanno mai giudicato per alcun tipo di scelta che ho fatto, e anche le mie sorelle mi hanno sempre aiutato e coperto”.