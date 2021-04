Zac Efron e la fidanzata Vanessa Valladares si sono lasciati?

Era da anni che Efron non si lasciava coinvolgere in una storia importante, dopo la delusione con Vanessa Hudgens. Poi l’incontro con l’altra Vanessa, avvenuto casualmente mentre ordinava un caffè nel General Store Cafe in cui lei faceva la cameriera per arrotondare. È stato amore intenso e a prima vista , tanto che lui aveva persino rinnovato il suo visto turistico per rimanere ancora qualche mese in Australia. Zac e Vanessa sembravano inseparabili, per l’invidia di molti. Ma, ora sembra che sia finita.

Poche esternazioni pubbliche

L’ultimo avvistamento social di Zac e Vanessa insieme è stato in aprile, durante una vacanza alle Blue Mountains, dopodiché nessuna notizia… La coppia infatti non ha ancora confermato né smentito la cosa, e a quanto pare, non sembra che abbia molta voglia di esternare pubblicamente alcunché in merito.

Come riporta Vanity Fair, sembra che l’unico a essere riuscito a parlare con Zac sia al momento Kyle Sandilands, conduttore radio e amico, intervenuto anche al party di compleanno che Vanessa aveva organizzato per Zac lo scorso ottobre. Kyle avrebbe detto: “È una cosa recente, ma non recente tipo ieri. Le loro strade si sono separate. Non ci sono stati drammi, ma è finita”. Se sarà una rottura definitiva, o una lite che si risanerà, solo il tempo saprà dirlo.