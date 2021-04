Kristen Stewart, gli auguri di compleanno della fidanzata Dylan Meyer

In occasione dei 31anni dell'attrice, la compagna le ha scritto una dedica su Instagram, a corredo di una foto in bianco e nero Condividi:

Il 9 aprile Kristen Stewart ha compiuto 31 anni. Per l'occasione la sua fidanzata Dylan Meyer ha pubblicato su Instagram una foto in bianco e nero, in cui si vede l'attrice che accarezza il loro cane. “La vita è sicuramente più dolce con questa piccola e deliziosa famiglia. Buon compleanno, ragazza. Mi sorprendi sempre” ha scritto Dylan a corredo della foto.

Kristen Stewart e l'amore con Dylan Meyer approfondimento Spencer, la foto di Kristen Stewart per il film su Lady Diana Dylan è una sceneggiatrice che ha lavorato, tra le altre cose, alla serie “Miss 2059”. Lei e Kristen stanno insieme dall'agosto del 2019. Nel novembre dello stesso anno Kristen rivelò all'Howard Stern Show di "non vedere l'ora" di fare la proposta di matrimonio a Dylan. L'ex star di Twilight dichiarò di avere già un paio di idee per chiedere la mano della compagna. Kristen ha confessato a Dylan il proprio amore due settimane dopo l'inizio della relazione, iniziata sei anni dopo il loro primo incontro. Le due ragazze si trovavano in un bar con degli amici, e quando il resto del gruppo se ne è andato Kristen ha detto a Dylan: "Oh, amica, sono così fo**utamente innamorata di te." In passato Kristen ha frequentato il suo collega in Twilight Robert Pattinson, il cantautore St. Vincent e l'Angelo di Victoria's Secret Stella Maxwell.

