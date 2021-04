Vaccini Covid senza brevetti, il "click day" degli artisti su Facebook

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, sul social network dalle 18 alle 19.30, 31 nomi tra artisti e personalità culturali chiedono alle case farmaceutiche di rendere disponibili per chiunque i farmaci contro il coronavirus. L’iniziativa, organizzata dal Comitato Italiano della Campagna Europea Diritto alla Cura, punta ad arrivare a un milione di firme, per far esaminare la proposta all’Unione Europea