Nilde Iotti, sabato 10 aprile su Sky Arte il documentario

In onda anche su NOW in occasione dei 101 anni dalla nascita dell'ex Presidente della Camera, è un racconto sull'evoluzione e sul cambiamento della figura femminile nella storia d'Italia: a dare voce ai pensieri e alle parole della protagonista, Paola Cortellesi

Sabato 10 aprile, alle 21:15 su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) e in streaming su NOW andrà in onda Nilde Iotti – Il tempo delle donne, un documentario di Peter Marcias dedicato alla figura dell'ex Presidente della Camera (carica ricoperta per tre volte consecutive, dal 1979 al 1992) di cui proprio il 10 aprile si celebrano i 101 anni dalla nascita.