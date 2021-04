San Patrignano, i figli di Muccioli querelano Netflix

approfondimento

Andrea e Giacomo Muccioli, figli di Vincenzo il fondatore della Comunità di San Patrignano, hanno querelato per diffamazione aggravata Netflix, che ha realizzato il documentario sulla comunità e sulla figura del padre. A riportare la notizia il Corriere Romagna. “SanPa. Luci e tenebre a San Patrignano”, la docuserie di Netflix che riporta anche lunghi stralci di intervista ad Andrea Muccioli, avrebbe offeso la memoria del padre Vincenzo. Secondo i figli di Muccioli, assistiti dall'avvocato Alessandro Catrani, la serie fa una ricostruzione distorta della storia della comunità e del suo fondatore. Sempre secondo la querela vi sarebbero delle allusioni e bugie come la presunta morte per Aids di Vincenzo Muccioli da ricondurre a un’altrettanta presunta omosessualità. La querela è stata presentata nei giorni scorsi ai carabinieri.