Covid, Venditti si vaccina: "È giusto farlo, ci potremo riabbracciare"

"Mi sono vaccinato". Con un video su Instagram Antonello Venditti ha fatto sapere ai suoi fan di essersi sottoposto alla prima dose di vaccino contro il Covid-19. Il cantautore ha da poco compiuto 72 anni e nel Lazio si è arrivati a chiamare dai 68 in poi. All'artista è stato somministrato il farmaco AstraZeneca. "Prima di farlo ci ho pensato un sacco. E dopo mi sono detto - ha affermato - voglio fare questo vaccino proletario, perché è giusto farlo e perché credo sia quello che funzionerà meglio perché costa poco, poi non so se ci azzecco o no".