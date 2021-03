Covid, Renato Zero si vaccina. Il post sui social

"Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!". E' con queste parole che il cantante romano commenta e descrive la sua decisione di vaccinarsi contro il Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Il post sui suoi social sta facendo il pieno di like e non si contano i commenti degli amici e degli innumerevoli fan che appoggiano la scelta e chiaramente raccolgono l'invito del loro idolo (Renato Zero compie 70 anni: le foto di tutte le sue trasformazioni). T-shirt, berrettino, mascherina Ffp2 e occhiali neri in tinta, il cantautore ha voluto condividere la sua giornata speciale lanciando un messaggio di speranza in questo momento così drammatico per l'Italia, e per il mondo intero.

