Aldo Montano e la moglie Olga Plachina, è nato il secondo figlio Mario

Aldo Montano papà bis. Lo schermidore e la moglie Olga Plachina hanno rivelato via social di essere diventati genitori per la seconda volta.

“Ti sei fatto attendere ma finalmente ieri sera sei arrivato – ha scritto Aldo Montano su Instagram a proposito del secondogenito, che pesa 4,5 chili - Sei già molto coraggioso perché hai deciso di venire al mondo in un momento storico così difficile per tutti noi, ma d’altronde le cose facili non ci sono mai piaciute. Benvenuto Mario , insieme alla tua sorellina e alla nostra mamma speciale sei la nostra medaglia più bella! E perché no, la nostra ciliegina sulla torta”. Tanti gli auguri vip spuntati sotto il post, tra i quali quelli del neo papà Filippo Magnini (“Auguri Amico mio. Auguri ad entrambi!) e quelli di Tania Cagnotto, anche lei da poco mamma bis (“Auguri di cuore ragazzi, buona vita in quattro”). Tre anni dopo la primogenita Olympia, Aldo e Olga hanno quindi accolto Mario, che ha preso il nome del nonno paterno. Felicitazioni sono arrivate anche dalla Federscherma : "Al piccolo Mario va il benvenuto e l'augurio di una buona vita. A papà Aldo, mamma Olga ed alla sorellina Olimpia vanno le felicitazioni e gli auguri da parte del Presidente, del Consiglio federale e di tutta la Federazione Italiana Scherma" si legge in una nota della Fis. Anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò , ha mandato i suoi auguri al campione toscano: "Un grande abbraccio ad Aldo Montano, di nuovo papà, e benvenuto al piccolo Mario. Di stoccate vincente ne hai piazzate tante, i tuoi figli sono le migliori. Nel segno di una tradizione familiare che, da sempre, dà lustro allo sport italiano. Tanti auguri", si legge in un tweet.

Olga Plachina, gravidanza difficile

La gravidanza di Olga, ex velocista russa, non è stata semplice visto che lei e Aldo sono risultati positivi al Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), con tanto di febbre, tosse, e dolori. "Siamo acciaccati ovunque", aveva raccontato Montano, ma per fortuna non ci sono state conseguenze né per la coppia né per il piccolo Mario. “Siamo acciaccati forte, tutti e tre a casa con Covid da ieri. Per ora abbiamo tosse, febbre e dolori ovunque. Stiamo sotto controllo, sperando che finisca così”, aveva spiegato.

Aldo Montano e Olga Plakhina, la storia d'amore

Aldo e Olga si sono sposati nel 2016 e l’anno successivo sono diventati genitori della piccola Olympia. "Non sono mai stato un campione del mondo in amore, ma spero, a 38 anni, di aver raggiunto la serenità", aveva dichiarato lui poco dopo il matrimonio. Sulla sua prima esperienza di papà, Montano non aveva rivelato: "Credo sarà la cosa più naturale del mondo”. E poi, a proposito di Mario: "La nostra prima figlia Olympia ci aveva già cambiato la vita... ora sarà stravolta!".