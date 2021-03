Pippa Middleton mamma bis, è nata Grace Elizabeth Jane

Pippa Middleton di nuovo mamma

Il magazine Hello! ha annunciato la notizia del parto, avvenuto nelle prime ore di lunedì 15 marzo. Il secondo figlio di Pippa e James è una femmina, pesa circa tre chili e si chiama Grace Elizabeth Jane. “Stanno tutti bene e sono davvero felicissimi – ha rivelato una fonte - È andato tutto alla perfezione”. La gravidanza di Pippa era stata rivelata in anteprima da Page Six lo scorso dicembre. “Sia lei che il marito sono entusiasti. Una notizia fantastica che ha emozionato l’intera famiglia, in un anno complicato”. La gravidanza era stata confermata anche da mamma Carole al magazine Good Housekeeping. “Spero di vedere più spesso la mia famiglia in futuro, in particolare il mio nuovo nipote”. Per il resto si era saputo poco vista la grande discrezione della sorella di Kate Middleton e del marito. La coppia ha già un figlio, Arthur Michael William, nato nel 2018.