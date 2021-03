Ashley Tisdale è diventata mamma: è nata Jupiter Iris

Ashley Tisdale , l'ex star di High School Musical, ha annunciato di essere diventata mamma condividendo su Instagram una foto in bianco e nero in cui tiene la manina della neonata.

Ashley Tisdale presenta la prima figlia

Nella didascalia ha rivelato il nome e la data di nascita esatta della bambina, che si chiama Jupiter Iris (Jupiter significa Giove) ed è venuta al mondo il 23 marzo 2021. Tra le congratulazioni degli amici vip spuntate sotto il post, quelle dell’attrice di Glee Lea Michele e di American Horror Story Emma Roberts, entrambe diventate mamme da poco. Sono arrivate anche gli auguri di Hilary Duff, in attesa del terzo figlio, e di Sarah Michelle Gellar.

L'attrice, 35 anni, aveva annunciato di essere incinta lo scorso settembre. Il padre è il marito Christopher French, sposato nel 2014. “Ciao a tutti, siamo così commossi e pieni di gioia da questo fantastico e bellissimo torrente di amore da parte di tutto il mondo per questo piccolino. Grazie mille” aveva scritto Christopher in una storia. Anche Ashley aveva ringraziato i fan per l'affetto: “Grazie a tutti voi per l’amore e il supporto! È così straordinario. Non riesco a smettere di sorridere. Vi voglio tanto bene ragazzi”.

Poco tempo dopo, Ashley e Christopher avevano svelato su Instagram il sesso della primogenita tramite il taglio di una torta, che aveva una farcitura di colore rosa. "Ero ovviamente entusiasta perché volevo una bambina – aveva raccontato l'attrice a People - ma cerco sempre di non avere aspettative, specie in momenti difficili come questi". “Non ho cambiato niente del mio stile di vita – ha spiegato poi - cerco di mangiare in maniera più sana quando posso. Lascio che il mio corpo parli per me, lui sa di cosa ho bisogno. Sono in sintonia con il mio fisico; continuo anche con i miei allenamenti perché penso siano molto utili".