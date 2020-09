Ashley Tisdale aspetta il primo figlio: l'annuncio su Instagram

L'attrice, 35 anni, ha postato sul social una foto in cui mostra il pancino della sua prima gravidanza. Con lei nello scatto il marito Christopher French, sposato l'8 settembre di 6 anni fa

Ashley Tisdale è incinta. L'attrice e cantautrice, nota al grande pubblico per il ruolo di Maddie in “Zack e Cody al Grand Hotel”, e per quello di Sharpay Evans nella serie di film di “High School Musical”, sarà presto mamma del suo primo figlio. La star, 35 anni, ha postato su Instagram una foto insieme al marito Christopher French, 38, in cui mostra il pancino.

Ashley Tisdale presto mamma approfondimento Ludovica Valli incinta, il video dell'annuncio della gravidanza L'attrice ha annunciato la sua prima gravidanza con un post su Instagram. Nelle due foto, Ashley indossa un lungo abito bianco che lascia intravedere il pancino. Non sono mancati i commenti di tanti amici famosi: “I più dannatamente carini” ha scritto Vanessa Hudgens, ex collega di High School Musical. “Stavo aspettando questo! Non vedo l'ora! La migliore combinazione di mamma e papà” ha commentato entusiasta Haylie Duff. “Sono molto contenta per te, sarai la mamma migliore” sono state le parole di Lea Michele. La notizia della gravidanza è arrivata un mese dopo l'annuncio dell'attrice, sempre su Instagram, della rimozione delle protesi mammarie per motivi di salute.

“Ehi ragazzi, questo è probabilmente il post più personale che abbia mai condiviso” scrisse in quell'occasione. “Anni fa ho subito un intervento chirurgico per aumentare il seno. Prima dell'intervento, sentivo costantemente che il mio corpo era inferiore agli altri e pensavo che questo cambiamento mi avrebbe fatto sentire più completa e più sicura di me stessa. E per un breve periodo di tempo è stato così. Ma a poco a poco ho iniziato a lottare con alcuni problemi di salute: sensibilità alimentare e problemi intestinali, che pensavo potessero essere causati dai miei impianti. Così, lo scorso inverno ho deciso di sottopormi alla rimozione dell'impianto. Questo viaggio è stato un viaggio di crescita, scoperta di sé, accettazione di sé e, soprattutto, amore per se stessi. Questa foto sopra è stata scattata due mesi dopo il mio intervento e penso che tu possa vedere quanto sono felice di essere finalmente me stessa”.