Festival Puccini, Stefania Sandrelli debutta alla regia con Tosca

In occasione del Festival Puccini 2021, Stefania Sandrelli farà il suo esordio alla regia con “Tosca”, la celebre opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini che debuttò a Roma il 14 gennaio 1900 al Teatro Costanzi. Parlando del suo debutto alla regia l’attrice ha dichiarato: "Amo tutto Puccini, sono cresciuta ascoltando le sue arie. Nonno Pietro era un melomane. Me le cantava tenendomi in braccio stretta a lui. E lucevan le stelle...mi fa venire i brividi ogni volta. Il nonno conosceva Puccini, lo frequentava al Gran Caffè Margherita di Viareggio. Ed io ho trasmesso a mia figlia Amanda questo amore per Puccini e anche a mio nipote Rocco. Tosca esprime la passione, l'amore. È un'opera che sento molto e finalmente posso coronare il sogno di dirigerla a Viareggio davanti al lago di Puccini.” Lo spettacolo è in programma il 23 luglio e il 6 e 13 agosto.