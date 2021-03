Maratona di 10 ore per Francesca da Rimini, la Patrona dell’8 marzo

Simbolo di libertà, di coraggio, di emancipazione. Eroina d'amore, donna simbolo di libertà e bellezza. Francesca da Rimini risale i cerchi dell'Inferno di Dante e dal Medioevo diventa simbolo dei giorni nostri. Di questo giorno, 8 marzo, in cui viene ricordata con un tributo di poesia planetario da parte di cinque continenti, ventuno università, diciotto lingue, trenta docenti universitari e cento giovani di ogni etnia collegati tutti insieme appassionatamente l’8 marzo 2021, per celebrarla insieme a Dante e alla Commedia della quale è il personaggio più amato, recitando i versi a lei dedicati.

UNA MARATONA DI DIECI ORE

Una maratona di dieci ore con i baci d’amore e di passione più celebri della letteratura d’ogni tempo, quelli di Francesca nella Commedia, che giungeranno da ogni latitudine, con epicentro Rimini, per avvolgere il mondo, grazie al web, in un corale abbraccio. Un abbraccio, quanto mai distanziato e mai tanto giovane e forte, all’insegna della speranza, della bellezza e della libertà di cui il mito di Francesca è rappresentazione esemplare.

“UN EVENTO CHE SI RIEMPIE ANCORA DI PIÙ DI SIGNIFICATO”

“L’idea del flash mob è nata due anni fa, prima del Covid, e ha vinto sul virus che ci ha devastato” dichiara l'ideatore Ferruccio Farina. “Nonostante le grandi difficoltà causate dalla pandemia, le sedi delle università chiuse, i problemi di collegamento, non è mancato all’appello nessuno degli Atenei che avevano dato la loro adesione all’inizio. Anzi, l’entusiasmo e la tenacia degli insegnanti e degli studenti sono stati superiori ad ogni attesa. Così in questa disastrosa situazione sanitaria l’evento si riempie ancora più di significato, diventando un monito a guardare al futuro con atteggiamento positivo e di speranza del quale abbiamo tanto bisogno. Così come abbiamo tanto bisogno di baci e di abbracci di cui questa pandemia ci vuol privare”.

PERCHÉ PROPRIO L’8 MARZO

“Perché Francesca da Rimini che si celebra non è la peccatrice lussuriosa dell’Inferno di Dante, ma l’eroina portatrice di valori positivi che nasce con l’Illuminismo e il Romanticismo e invade la cultura occidentale: fedele oltre la morte al primo amore, perché ingannata e con l’inganno costretta al matrimonio, così come ci narra il fantasioso racconto del Boccaccio” aggiunge ancora Farina. “Eroina che diventa un mito che attraversa tutti i movimenti libertari dell’Ottocento e del Novecento nel mondo occidentale, dall’Europa alle Americhe. Mito in declino negli ultimi decenni perché considerato troppo ‘dozzinale’, ma che ora si sta risvegliando e sta facendo riscoprire i valori fondamentali e irrinunciabili che rappresenta. Per esempio, che il matrimonio non può essere imposto: oggi ci sono milioni di donne nel mondo che vengono vendute come merce. O, ancora, che l’amore non uccide, e ben sappiamo che la violenza domestica e il femminicidio sono piaghe che affliggono anche paesi che la nostra civiltà considera evoluti. Francesca da Rimini è una figura letteraria e non storica. Perché la storia di lei tace dato che l’unica e prima testimonianza è Dante. Si sa che è esistita ma null’altro. Ma è irrilevante se il suo mitico bacio è realmente scoccato, quando e dove, o è un’invenzione poetica. Ciò che conta è il mito che ha generato e i valori, quanto mai attuali, che rappresenta e che stiamo riscoprendo. Per questo, ma non solo, Francesca da Rimini è la miglior candidata al patronato dell’8 marzo Festa della Donna. Simbolo di libertà e di coraggio. E anche di emancipazione se consideriamo che, secondo Dante, lei, donna del Medioevo, mentre il bel Paolo non sa che tacere, legge e parla. E parla col cuore”.

LA REGIA AL TEATRO AMINTORE GALLI DI RIMINI

La regia delle ventun performance da ogni angolo della Terra, è al Teatro Amintore Galli di Rimini, proprio a pochi passi dove Francesca ha realmente vissuto e, con ogni probabilità, è scoccato il suo mitico bacio. Le performance delle ventuno Università, in sequenza, sono iniziate alle ore 9.30 in diretta streaming live per terminare alle 18.00 fuso orario italiano, sul sito www.bacidalmondo.com

Una selezione della maratona poetica resterà disponibile sui social e dai filmati sarà ricavato un documentario da distribuire a fini didattici. Maggioli Editore darà alle stampe un volume che raccoglierà le traduzioni e le note critiche degli insegnanti.



21 UNIVERSITÀ, 19 PAESI, 18 LINGUE



21 Università: Flinders University, Adelaide, South Australia; Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Deutschland; Hunter College of the City University of New York, New York, USA; Liceo Classico, San Marino (a San Marino non esistono facoltà universitarie a indirizzo umanistico); Mariupol State University, Mariupol, Ukraine; Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador; Shanghai International Studies University, People’s Republic of China; UCLA, University of California, Los Angeles, US;, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España; Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina; Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil; Università degli studi di Bologna, Bologna, Italia; Università degli studi di Bologna, Ravenna, Italia; Università di Siena, Siena, Italia; Universitat de Barcelona, Barcelona, España; Université de Fribourg, Fribourg, Suisse; Université Sorbonne Nouvelle -Paris 3, Paris, France; Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Holland; University of Malta, Msida, State of Malta; University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa; University of Wisconsin-Madison, Madison-Wi, USA; Visva-Bharati University, Santiniketan, West Bengal, India; Yekaterinburg State Drama School, Yekaterinburg, Russian Federation; York University, Toronto, Canada.

19 paesi: Argentina, Australia Meridionale (Australia), Bengala Occidentale (India), Brasile, Canada, Ecuador, Francia, Germania, Olanda, Spagna, Italia, Federazione Russa, Repubblica di San Marino, Repubblica Popolare Cinese, Stati Uniti d'America (California, Wisconsin, New York), Stato di Malta, Sud Africa, Svizzera, Ucraina. Sono presenti anche il Conservatorio Statale di Musica G. Rossini, Pesaro Italia, in quanto istituto equiparato per legge ad Istituzione universitaria, e il Liceo Classico della Repubblica di San Marino in quanto, a San Marino, non esistono facoltà universitarie a indirizzo umanistico.

18 lingue: assamese, bengali, catalana, cinese, esperanto, francese, inglese, italiana, latina, maltese, marathi, portoghese, russa, serbo-croata, setswana o isiswati, spagnola, tedesca, ucraina.

4 traduzioni in lingua inglese: John Ciardi, Robert Durling, Robert Hollander, Clive James e Allen Mandelbaum.

1 traduzione in lingua latina: dalla Commedia tradotta per la prima volta in lingua latina da Frà Giovanni Bertoldi da Serravalle nel 1416, recitata dagli studenti del Liceo Classico della Repubblica di San Marino.