Chi è Miryea Stabile

Bresciana classe 1997, Miryea Stabile è un’influencer e una graphic designer. Oggi vive e lavora a Milano, dove ha frequentato l’lISSA Europe (una scuola di certificazioni del settore fitness). Ed è proprio nell’ambito del training e del beauty che lavora come influencer, con oltre 115mila followers su Instagram.

Ambassador di Milano Fit, Miryea ha lavorato come hostess agli stand Yamaha e come “ombrellina” per delle gare motociclistiche. Inoltre, ha fatto la comparsa a “Take me out”, “Detto Fatto”, “Furore” e “Guess My Age” e ha partecipato a “Ciao Darwin” nella puntata “Belli contro Brutti” militando nella squadra dei Belli. “Vivo la vita come mi viene, a volte mi riesce bene”: così si descrive su Instagram. Grazie al suo gusto estetico, ha all’attivo diverse collaborazioni come graphic designer. Inoltre, dai suoi profili social condivide molto spesso workout per allenarsi in casa (e non solo).

Inizialmente, a “La pupa e il secchione 2021” era in coppia con Guidi. Poi, anche a seguito del legame del secchione con la pupa Stephanie (oggi sua fidanzata nella vita), è stata abbinata a Marini. Arrivando con lui alla vittoria finale.