Covid, Özpetek ringrazia personale sanitario: "Oggi molto più uniti"

In occasione della cerimonia per celebrare la prima Giornata nazionale del Personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, svoltasi oggi a Roma, il regista ringrazia tutti i camici bianchi. Il servizio di Sky Tg24

La Federazione nazionale degli Ordini dei Medici ha voluto celebrare con le Istituzioni, la prima Giornata nazionale del Personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. La cerimonia si è tenuta a Roma, oggi 20 febbraio in memoria dei professionisti che hanno perso la vita per il Covid ( SPECIALE CORONAVIRUS ). Presenti i Presidenti di Senato e Camera e il Ministro della Salute.

“Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona”: questo l’incipit dell’articolo 3 del Codice di Deontologia medica ad essere inciso sulla targa in memoria dei 325 medici e odontoiatri caduti per il Covid , affissa presso la sede della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo).

approfondimento

Proposta dal regista Ferzan Özpetek, e dal paroliere Mogol, presenti all’evento, e istituita dal Parlamento con una legge approvata – su input del Presidente del Senato Elisabetta Casellati – in via definitiva e all’unanimità, lo scorso 4 novembre, da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato, riunita in sede deliberante, la Giornata è pensata come un “momento per onorare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus nell’anno 2020″.

Nel video in alto l'intervento del regista turco ai microfoni di Sky Tg24.