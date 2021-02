Grande Fratello VIP: chi sono i concorrenti in nomination

Giulia Salemi e Stefania Orlando sono le concorrenti al televoto, già qualificati per la finale Dayane Mello, Pierpaolo Petrelli e Tommaso Zorzi

Tra meno di due settimane calerò il sipario sulla quinta edizione del reality-show che ha accompagnato il pubblico per mesi. Alfonso Signorini si prepara alla grande festa finale, nel frattempo un nuovo televoto sta tenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Nella precedente puntata il pubblico a casa è stato chiamato a scegliere il nome del terzo finalista, ora però è la volta di un nuovo ballottaggio. Infatti, due protagoniste del Grande Fratello VIP si stanno dando battaglia per cercare di restare in gioco, stiamo ovviamente parlando di Giulia Salemi e Stefania Orlando , chiamate a sottoporsi al giudizio del pubblico a casa.

Venerdì 19 febbraio il conduttore spalancherà nuovamente la porta rossa della casa più spiata d'Italia tra emozioni, colpi di scena e imprevisti, al suo fianco come sempre Pupo e Antonella Elia , quest’ultima concorrente della quarta edizione.

Grande Fratello VIP: i finalisti

Se da un lato gli inquilini della casa si stanno dando battaglia per staccare un biglietto per la finale, dall’altro tre concorrenti hanno già ottenuto un posto per l’appuntamento conclusivo. Il primo nome è quello di Dayane Mello che ha battuto al televoto Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi, successivamente è stata la volta di Pierpaolo Pretelli che ha avuto la meglio su Andrea Zelletta.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello VIP, un nuovo nome si è aggiunto alla coppia, ovvero quello di Tommaso Zorzi che ha ottenuto un posto in finale con il 61% dei voti, battuti Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta, fermi rispettivamente al 36% e al 3% dei voti.