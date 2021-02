Tudor, i nuovi scatti della campagna pubblicitaria con Lady Gaga

Lady Gaga: il post su Instagram

Il 2020 ha segnato l’atteso comeback discografico dell’artista che ha fatto ballare il pubblico di tutto il mondo con un disco dance e brani in grado di scalare le classifiche in ogni del pianeta; tra questi Rain On Me in duetto con Ariana Grande (FOTO) che ha raggiunto la prima posizione della prestigiosa US Billboard Hot 100 conquistando anche un disco di platino negli Stati Uniti d’America e nel Regno Unito per aver venduto rispettivamente più di un milione e oltre 600.000 copie.

Ora, Lady Gaga ha conquistato il pubblico con due nuovi scatti fotografici della campagna pubblicitaria realizzata per Tudor. Infatti, poche ore fa Stefani Joanne Angelina Germanotta, questo il suo nome all’anagrafe, ha condiviso le foto sul suo profilo Instagram che vanta più di quarantasei milioni di follower conquistando al momento più di 1.100.000 like.