Oreo, è uscito lo spot dei biscotti di Lady Gaga

Il filmato mostra il packaging della confezione di biscotti, in cui sono presenti alcuni dei colori dominanti dell’ultima era discografica della cantante, in sottofondo Stupid Love, il primo singolo estratto dall’album.

Chromatica: l’ultimo album di Lady Gaga

Il 29 maggio 2020 la cantante, attrice, ballerina, modella e imprenditrice ha pubblicato il nuovo album Chromatica che ha immediatamente fatto centro nel cuore dei fan scalando le classifiche a livello internazionale tanto da conquistare un prestigioso disco d’oro nel Regno Unito e nel Bel paese per aver venduto rispettivamente più di 100.000 e oltre 25.000 copie.

Tra i singoli più amati dell’album troviamo sicuramente Rain on Me, la collaborazione con Ariana Grande che ha raggiunto la prima posizione della US Billboard Hot 100 ottenendo un disco di platino per aver venduto più di un milione di copie negli Stati Uniti d’America.