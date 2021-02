Elsa Hosk è diventata mamma: le prime foto con la figlia

“Quello in cui ti ho conosciuta è stato il giorno più felice della mia vita. L’attimo in cui ti ho partorita è stato il momento in cui sono stata più orgogliosa di me stessa. Ti ho dato il nome di due donne forti: mia mamma e la nonna del tuo papà. Sei venuta al mondo come un’ eroina , col pugnetto davanti al tuo visto. Ti ameremo per sempre, piccola Tuuli” ha scritto la supermodella, condividendo un dolcissimo scatto della bambina sul petto del papà, l’imprenditore Tom Daly .

Chi è Tom Daly

Tom Daly è il co-fondatore e direttore creativo di Running Vision, un'azienda che vende occhiali da sole studiati per il running. Come Elsa è scandinavo ma, a differenza sua, è danese (non svedese).

Ufficialmente insieme dal 2015, si conoscono in realtà da anni. Prima di fidanzarsi, Elsa e Tom erano grandi amici. Tanto che lo stesso imprenditore, condividendo una foto del 2011, parlava di ritorno al passato. Quando le loro carriere non li portano in giro per il mondo, Hosk e Daly vivono a New York e trascorrono il loro tempo facendo escursioni e tanta, tantissima attività fisica.

Ora, a coronare il loro sogno d’amore è arrivata una splendida bambina. Una bimba che presto li seguirà nelle loro uscite, e nei loro viaggi agli angoli del pianeta.