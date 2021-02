Ashley Judd, incidente alla gamba per l'attrice

L’attrice ha parlato dell’incidente in Congo in lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Ho quasi perso la gamba”

Ashley Judd , classe 1968, ha affidato a Instagram il terribile racconto della disavventura. L’attrice ha voluto parlare dell’incidente per cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alla situazione sanitaria del Congo.

Ashley Judd: il racconto

Ashley Judd ha parlato dell’avvenimento successo nel corso della sua missione in Congo per una ricerca sui bonobo: “Era al buio quando sono inciampata in qualcosa e sono caduta”.

L’attrice ha dichiarato: “Ho quasi perso la mia gamba e questa è la situazione di estrema povertà in Congo dove non c’è accesso alla sanità, non ci sono medicazioni per i dolori, non c'è nessuno tipo di servizio o possibilità di scelta”.