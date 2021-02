Grande Fratello VIP, chi è stato eliminato venerdì 12 febbraio

Poco più di due settimane all’atteso appuntamento conclusivo con la quinta edizione del reality-show. Alfonso Signorini ha condotto una nuova puntata del Grande Fratello VIP ( FOTO ) accompagnando il pubblico nel corso di una serata segnata da colpi di scena, emozioni, nomination e un’eliminazione, presenti come opinionisti Antonella Elia e Pupo .

Grande Fratello VIP: Maria Teresa Ruta eliminata

Si fa sempre più agguerrita la sfida per la conquista di un posto per la finale del programma. Maria Teresa Ruta, Andrea Zenga e Samantha De Grenet si sono dati battaglia al televoto, ma soltanto due di loro sono riusciti a rimanere in gara.

Nei giorni scorsi il pubblico è stato chiamato a scegliere chi far restare all’interno della casa più spiata d’Italia, dopo un momento di grande suspense, il conduttore ha rivelato il verdetto degli spettatori.

Maria Teresa Ruta ha dovuto abbandonare la quinta edizione del reality-show con il 28% dei voti, ancora in gioco Samantha De Grenet con il 40% e Andrea Zenga con il 32%.