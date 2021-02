Grande Fratello VIP: chi sono i concorrenti in nomination

Manca poco all’atteso appuntamento finale con la quinta edizione del Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini ha condotto una nuova puntata con il reality-show che vede protagonisti alcuni celebri volti del mondo dello spettacolo, al suo fianco come sempre gli opinionisti Pupo e Antonella Elia , quest’ultima concorrente della precedente edizione che ha visto la vittoria della modella e showgirl Paola Di Benedetto ( FOTO ).

Grande Fratello VIP: tre concorrenti in nomination

Alfonso Signorini ha aperto la porta rossa della casa più spiata d’Italia regalando momenti divertenti e di riflessione attraverso le storie dei protagonisti che tra meno di un mese scopriranno il vincitore; infatti, l’appuntamento con la finale è fissato tra poche settimane, più precisamente per lunedì 1° marzo.

Tra i momenti più attesi dell’ultima puntata del Grande Fratello VIP c'è stato quello delle nomination in cui i concorrenti sono stati coinvolti in un gioco a catena che ha portato al televoto Andrea Zenga e Samantha De Grenet; in seguito, i vip sono stati protagonisti anche delle classiche nomination aggiungendo alla coppia il nome di Maria Teresa Ruta.

Il concorrente con la minor percentuale di voti verrà eliminato nel prossimo appuntamento in onda venerdì 12 febbraio.