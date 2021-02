Agata Reale, ex ballerina di Amici rivela: ho la leucemia

L'ex allieva del talent di Maria De Filippi ha raccontato il difficile momento che sta vivendo, dopo aver scoperto di avere la malattia

Condividi:

La ballerina Agata Reale ha annunciato di avere la leucemia: ballerina ed ex allieva del talent show Amici di Maria De Filippi e ora a The Coach, il talent- reality dove oltre ai talenti si sfidano anche i maestri delle Arti (in onda su 7 Gold). L'artista 34enne ha fatto l'annuncio durante un'intervista al magazine Diva e Donna e sui suoi social network.

Come riporta il quotidiano online Today, la scoperta della malattia risale al novembre 2019, pochi mesi dopo il matrimonio con Carmelo De Luca (dal quale Agata ha avuto una figlia che oggi ha quattro anni).



“A novembre, qualche mese dopo il mio matrimonio, svengo a casa. Dopo i controlli a diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta”, ha affermato a Diva e Donna.



“Avevo una perdita di sangue eccessivo dalle gengive e quando lo dico al dentista mi dice di fare l’emocromo, ma non faccio neanche in tempo perché mi portano all’ospedale dove arrivo con pochissime piastrine. La diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta, nel giro di 15 giorni c’è il rischio di emorragia celebrale”, ha aggiunto la ballerina.

L’isolamento a causa del Covid

approfondimento Elton John e Michael Caine si vaccinano e invitano a farlo VIDEO L’emergenza sanitaria in atto non ha aiutato Agata Reale nel suo difficile percorso di cure: le restrizioni e i protocolli sanitari vigenti negli ospedali hanno reso il già difficilissimo iter ancora più problematico. Anche il divieto delle visite dei familiari, in ottemperanza alle norme vigenti, rende il tutto più doloroso. Non poter contare sull’appoggio in presenza dei propri cari durante i ricoveri ospedalieri è solo immaginabile da chi non l’ha provato sulla propria pelle...



"Per il Covid, è diventato impossibile e sono rimasta sola. […] A volte facevo ginnastica nel letto, ero la positiva di turno. Adesso continuo la chemio per bocca, ho i controlli una volta al mese e l’ago aspirato ogni tre mesi. Perché i rischi si abbassino devono passare due anni di consolidamento, per me sarà un anno ad aprile”, ha aggiunto durante l’intervista.



Il video di Agata Reale in cui parla delle critiche ricevute

approfondimento Amici di Maria De Filippi: i vincitori più famosi FOTO In una diretta video datata 24 gennaio e tutt’ora visibile sul suo profilo Instagram ufficiale (lo riportiamo alla fine di questo articolo), Agata Reale ha parlato di una parte anch’essa dolorosa: quella delle critiche dei cosiddetti “leoni da tastiera”.

“Non sono molto social. Come promesso, alle 18 sono qui: ci tengo a dirvi una cosa importante. […] Ci tengo a ringraziare tutte le persone che in questi giorni mi hanno sostenuta […] Avevo scritto un semplice post sul mio profilo Facebook, è uscito un polverone, gente che si è permessa di dire che io volevo farmi pubblicità. Non ho bisogno di momenti di gloria, di due minuti di pubblicità”, racconta nel suo video.



“Non scrivete a casaccio se non sapete le cose delle persone, dietro a un’artista c’è sempre una persona, con un’anima. Tempo fa, ad aprile, ho fatto sei mesi di ricovero in ospedale. Non ne ho mai parlato […] La pubblicità devo farla con quello che so fare, non con le disgrazie che purtroppo nella mia vita mi sono capitate. E non è solo questa, vi assicuro”, ha aggiunto.

Nel video Agata ha scelto anche di mostrare a tutti cosa c’è sotto quel taglio e quella frangetta che tanti le hanno criticato.

“Durante il primo lockdown ho iniziato a fare delle dirette per fare esibire i miei allievi. Hanno incominciato a scrivermi che il taglio che avevo, la frangia, era brutto, che mi stava male. Ma voi sapete dietro le persone cosa c’è? (Si toglie la parrucca, mostra i capelli corti, ndr). Questa frangetta, questo taglio, li ho dovuto mettere per rendermi leggermente carina agli occhi delle persone che tanto criticano”.