E' morto Larry Flynt, il re del porno interpretato da Woody Harrelson

Fondatore del magazine "Hustler", contribuì a rivoluzionare i costumi sessuali dell'America e ingaggiò aspre battaglie legali per la libertà di stampa. La sua storia fu raccontata in un film di Milos Forman del 1996

È scomparso nella notte italiana uno dei personaggi più controversi e rappresentativi di una certa America, eccessiva, sopra le righe, orgogliosa della propria natura di self-made-man, pronta a difendere le proprie idee fino alle estreme conseguenze. Tutto questo era Larry Flynt, uno dei re della stampa pornografica made in USA, scomparso a 78 anni a Los Angeles per un arresto cardiaco.

La storia di Larry Flynt s'intreccia naturalmente con quella dello spettacolo americano e riguarda soprattutto l'eterno dibattito su ciò che è pubblicabile (o filmabile) e ciò che non lo è. Flynt scommise sulla prima ipotesi lanciando all'inizio degli anni Settanta la rivista Hustler, terza in ordine di apparizione dopo le più famose e patinate Playboy e Penthouse, a cui si contrapponeva per essere ancora più spinta ed eccessiva nelle scelte editoriali.

La cosa gli causò denunce e processi in tutto il Paese, affrontati con uno spirito dissacrante e atteggiamenti per nulla di basso profilo, come quando nel 1983 si presentò in aula con una bandiera americana indossata a mo' di pannolino, procurandosi un'ulteriore condanna a sei mesi per vilipendio. Cause condotte in punta di diritto assieme ai suoi avvocati Alan Isaacman e Gene Reeves Jr., appellandosi all'inviolabile Primo Emendamento che separa la legge dalla morale religiosa e difende la libertà di parola e di stampa.

Il successo clamoroso di Hustler, con scoop passati alla storia dell'editoria USA (nel 1975 acquistò a 18 mila dollari e pubblicò le foto dell'ex first lady Jacqueline Kennedy che prendeva il sole nuda in villeggiatura), gli provocò antipatie e grattacapi di varia natura, tra i quali il più drammatico e doloroso fu sicuramente l'attentato subito il 6 marzo 1978: all'esterno del Tribunale della Contea di Lanceville in Georgia fu raggiunto all'addome e alla spina dorsale da colpi di arma da fuoco esplosi dal neonazista Joseph Paul Franklin, ex membro del Ku Klux Klan, mai incriminato e condannato nonostante fosse reo confesso (fu comunque condannato a morte nel 2013 per altri omicidi). L'attentato costrinse Flynt a passare il resto dei suoi giorni su una sedia a rotelle, sviluppando anche una dipendenza da antidolorifici assunti per lenire i dolori a volte insopportabili.