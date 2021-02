Per evitare la circolazione del coronavirus, saranno messe nero su bianco, nei primi giorni della seconda settimana di febbraio, le norme antiassembramento. Probabili ordinanze ad hoc per gli spazi pubblici del centro e limitazioni d'accesso in certe fasce orarie

Dopo la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza, saranno rivelate le norme di sicurezza previste nei giorni del Festival di Sanremo 2021. Si trata di regole per evitare assembramenti e diffusione di contagi da Covid-19. È probabile che saranno emesse ordinanze ad hoc per gli spazi pubblici del centro città ed è possibile che ci saranno limitazioni in certe fasce orarie. Non è escluso che si possano andare a definire alcune zone rosse a partire dalle 18 con varchi presidiati dalle forze dell'ordine e accessi solo per residenti.