Nuovo amore per Francesca Fioretti: chi è Aleksandar Kolarov

La vita di Francesca Fioretti va avanti, mantenendo sempre vivo il ricordo e l’affetto di Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso tre anni fa per un problema cardiaco. L’attrice e modella prosegue la sua quotidianità accanto alla figlia Vittoria e ora sembra aver trovato anche l’affetto da parte di un altro uomo. Si tratta di Aleksandar Kolarov, terzino sinistro dell’Inter ed ex tra le altre di Roma, Lazio e Manchester City. Il calciatore serbo è stato immortalato accanto a Francesca Fioretti dal settimanale “Chi” intendo a riaccompagnarla in Stazione Centrale dopo aver trascorso insieme un pomeriggio a Milano. La coppia si scambia un bacio prima di lasciarsi, attimo immortalato dagli scatti pubblicati sul magazine. Serenità e dolcezza ritrovate per Francesca Fioretti accanto a Aleksandar Kolarov, separato e padre di due figli.

Le novità sulla scomparsa di Davide Astori e il post di Francesca Fioretti Nel frattempo l’attrice e modella ha scelto i social per commentare le ultime novità sulle indagini riguardanti la morte di Davide Astori. A quanto risulta dalle indiscrezioni trapelate la superperizia che deve far luce sulla scomparsa, avrebbe certificato che le aritmie cardiache rilevate nei controlli di routine dovevano portare ad esami approfonditi con l’holter cardiaco. Probabilmente anche questo esame non avrebbe rilevato la cardiomiopatia aritmogena biventricolare di cui soffriva il dubbio rimane. Un pensiero che traspare dalle parole di Francesca Fioretti, pronta però ad una premessa importante come nel suo stile: “In questi anni ho sempre voluto evitare dichiarazioni pubbliche sulla morte di Davide e sul processo in corso. Ho sempre confidato che l’onestà e la pulizia che Davide ha dimostrato fuori e dentro il campo avrebbero portato a risposte altrettanto oneste e pulite. È ancora così, ho ancora fiducia che accada”.